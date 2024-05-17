В России предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах Депутат Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенных местах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, на детской площадке — до 30 тысяч рублей. В своем Telegram-канале он написал, что меры предложены в рамках пакета антитабачных законопроектов.

По его словам, соответствующие инициативы разработаны им совместно с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным и коллегами-депутатами по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Отмечается, что законопроекты направлены в правительство и Верховный суд РФ.

Инициативы запретят продажу вейпов в павильонах, увеличат штрафы за несоблюдение ограничений продажи никотинсодержащей продукции, установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним и ограничат перечень допустимых вкусовых добавок, — написал Метелев.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что штрафы за оскорбление учителей, предлагаемые в рамках соответствующего законопроекта, не помогут исправить проколы в воспитании. По его словам, воспитание начинается не в школе, а в семье.