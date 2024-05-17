В ГД раскрыли главный нюанс законопроекта о штрафах за оскорбления учителей Депутат Нилов: штрафы за оскорбления учителей не исправят проколы в воспитании

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Штрафы за оскорбление учителей не помогут исправить проколы в воспитании, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий отметил, что воспитание начинается не в школе, а в семье. По его словам, выходки некоторых учеников в адрес учителей аморальны и безнравственны.

Показать себя и свою крутизну перед одноклассниками, намеренно задираясь и оскорбляя педагога под любым предлогом, — для этого особого ума или фантазии, увы, не требуется. Такие выходки в любом случае аморальны и безнравственны. Воспитание и первое образование начинается не в школе, а в семье. И никакими штрафами проколы в семейном воспитании не заштопать, — высказался депутат.

По его словам, оскорбления в первую очередь являются вопросом морали. При этом парламентарий уточнил, что желание защитить педагогов абсолютно правильное. Нилов уверен, что педагоги заслуживают отдачу «в виде благодарности и земных поклонов» за свой труд.

Когда помимо основной работы педагоги перегружены отчетами, планами и прочей писаниной, порой за мизерные деньги и незаметные доплаты, когда с утра до позднего вечера вкладывают душу и силы в образовательный процесс даже в ущерб нормальному общению с собственной семьей, отдача должна быть в виде благодарности и земных поклонов, — заявил парламентарий.

Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее предложила дополнить КоАП статьей «Оскорбление педагогического работника». Она считает, что нужно довести взыскания до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Для граждан эта сумма может составить до 20 тысяч рублей.