В Госдуме призвали увеличить штраф за оскорбление учителей Лантратова призвала поднять штраф за оскорбление учителей до 700 тысяч рублей

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Депутат Госдумы Яна Лантратова в обращении к главе правительства Михаилу Мишустину предложила дополнить КоАП статьей «Оскорбление педагогического работника», сообщает RT. Отмечается, что штраф за такое деяние она предложила довести до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Для граждан эта сумма может составить до 20 тысяч рублей.

Рассмотреть целесообразность инициативы по дополнению КоАП России новым составом, предусматривающим повышенную административную ответственность за оскорбление педагогических работников, и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в обращении.

При этом, по мнению Лантратовой, важно, чтобы каждый случай данного правонарушения должен быть тщательно исследован и доказан. Она добавила, что принятие новой нормы КоАП России не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с инициативой отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах на дачных участках. Вместе с тем парламентарий призвал к амнистии по соответствующим делам, а также предложил возместить ранее уплаченные россиянами штрафы.