Даванков написал главе МЧС России про шашлык Даванков призвал отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых мангалах

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Владислав Даванков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с инициативой отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах на дачных участках, передает ТАСС. Вместе с тем парламентарий призвал к амнистии по соответствующим делам, а также предложил возместить ранее уплаченные россиянами штрафы.

Считаю необходимым рассмотреть возможность отменить штрафы за приготовление пищи с использованием закрытых переносных мангалов на садовых или огородных земельных участках граждан, — говорится в обращении.

Даванков подчеркивает, что приготовление шашлыка на дачном участке является наиболее распространенным видом отдыха в теплое время года, и, по его словам, более 60% россиян предпочитают готовить такую пищу в майские праздники. Он напомнил, что в настоящее время за приготовление пищи с использованием открытого огня предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Ранее юрист Надежда Локтионова перечислила растения, которые по закону России запрещено выращивать на дачных участках. К ним относятся, мак снотворный, мимоза хостилис и кактусы, содержащие мескалин. Также запрещено выращивать ипомею трехцветную, поскольку она обладает галлюциногенными семенами.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.