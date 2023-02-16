«Так, посиделки»: сенатор о международных организациях без участия России Сенатор Климов назвал посиделками заседания международных организаций без участия в них России

Фото: europarl.europa.eu

Любые обсуждения глобальной безопасности без участия в них России теряют смысл, сообщил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, все структуры, которые распиарились в последнее десятилетие и к которым российская сторона относилась с определенным пиететом, показали свою продажность и лицемерие.

Они что, могут что-то изменить в мире? Или они на что-то влияют? Они когда-то задумывались в качестве площадки, на которой обсуждаются действительно важные, принципиальные вопросы международной глобальной безопасности. А теперь это так, посиделки каких-то людей, которые либо сами там пиарятся, либо продвигают точки зрения, которые им сказали продвигать, — считает Климов.

Собеседник считает, что деградация всех международных площадок произошла из-за того, что, «во-первых, измельчал политический класс, а во-вторых, усилились диктаторские наклонности вашингтонского обкома».

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что Кремль удивлен малой огласке статьи Херша в западных СМИ. Между тем в ООН отметили, что не располагают мандатом для расследования инцидента и должны получить соответствующее разрешение.

15 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН о необходимости международного расследования. Он подчеркнул, что Москва не согласна с позицией организации об отсутствии полномочий проводить разбирательство.