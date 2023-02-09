В Кремле удивились реакции Запада на статью Херша о «Северных потоках» Песков: в Кремле удивлены, что статья Херша о подрыве «Северных потоков» не получила огласки на Западе

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Кремль удивлен тому, что статья американского журналиста Сеймура Херша о подрыве американскими водолазами трубопроводов «Северный поток» не получила широкой огласки в западных СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что расследование является серьезным и спорным, однако на него следует обратить внимание, передает РИА Новости.

Очень важно представителям СМИ, не только российским, но и зарубежным, обращать внимание на очень серьезную, может, в чем-то спорную, публикацию господина Херша о предполагаемой причастности линии Белого дома за организацию акта саботажа в отношении критической энергоинфраструктуры в Балтийском море, «Северные потоки». К сожалению, статья не получила широкого распространения в западных СМИ, что не может не вызвать нашего удивления, — сказал Песков.

По его мнению, все виновные в подрыве трубопроводов должны понести наказание.

Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.