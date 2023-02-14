В ООН объяснили, почему не могут расследовать подрыв «Северных потоков» В ООН сообщили, что не располагают мандатом для расследования подрывов на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

ООН не располагает специальным мандатом для расследования подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС. Он отметил, что для начала расследования необходимо получить разрешение от юридического органа ООН.

У нас нет мандата. <...> Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН, — сказал Дюжаррик.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что Кремль удивлен тому, что статья Херша не получила широкой огласки в западных СМИ. Представитель Кремля признал, что расследование является серьезным и спорным, однако указал, что на него следует обратить внимание.