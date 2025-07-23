«Существенные затраты»: в ГД оценили идею повысить МРОТ до 50 тысяч рублей Депутат Бессараб: повышение МРОТ до 50 тысяч рублей только разгонит инфляцию

Повышение минимального размера оплаты труда до 50 тысяч рублей разгонит инфляцию, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, увеличение зарплаты поспособствует росту себестоимости продукции.

[Средств и возможностей] однозначно не хватит, потому что у нас сегодня достаточно серьезными темпами растет заработная плата, и на следующий год правительство уже установило примерную величину МРОТ. Она составит порядка 27 тысяч рублей. Любое такое повышение только разгонит инфляцию и ничего больше. Чем больше мы мгновенно поднимем заработную плату, тем в разы больше поднимется себестоимость выпускаемой продукции. Разгоним инфляцию, что это даст нам? Ничего хорошего. Поэтому не думаю, что это идея выполнима и при текущей ситуации в экономике это достаточно неоднозначная затея, — сказала Бессараб.

Она уточнила, что к 2030 году МРОТ планируется поднять до 35 тысяч рублей, что является амбициозной, однако выполнимой задачей. По словам депутата, работодателю придется повышать всю сетку тарифов, потому что должна сохраняться разница между зарплатой технического уборщика и ведущего инженера.

Мы понимаем, что она не может составлять 100–120 рублей, это должна быть существенная дифференциация. А значит, затраты на такое повышение очень существенные, как в госбюджетном секторе, так и в реальном секторе экономики, — добавила Бессараб.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в Госдуму внесут законопроект о повышении МРОТ. Минимальный размер оплаты труда предложили увеличить до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года.