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23 июля 2025 в 04:18

МРОТ может вырасти до 50 тысяч рублей со следующего года

Госдума изучит предложение увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей с 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальный размер оплаты труда предложили повысить до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже в среду, сообщил автор инициативы, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишет РИА Новости.

Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц, — говорится в пояснительной записке к документу.

Как пояснил Миронов, такая сумма позволит гражданам покрывать базовые потребности на фоне роста цен и инфляции. Политик подчеркнул, что с 2022 года потребительские цены значительно выросли, что требует пересмотра уровня минимальной зарплаты. В случае принятия законопроекта это станет самым значительным повышением МРОТ за последние годы.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ предложил установить в России минимальный размер оплаты труда в размере 27 093 рубля с 2026 года. В этом случае МРОТ повысят на 20,7%. Министр уточнил, что принятые подходы к установлению МРОТ позволяют обеспечивать исполнение поручения главы государства по опережающему росту минимального размера оплаты труда. Сейчас МРОТ в России составляет 22 440 рублей. В Минтруде отметили, что его повышение напрямую затрагивает 4,6 млн граждан.

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