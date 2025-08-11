В Госдуме оценили идею вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек Бессараб выступила против идеи вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

Нет смысла вписывать в паспорта бабушек и дедушек данные о внуках, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Москвой 24» парламентарий обратила внимание, что главными опекунами должны оставаться родители. По ее словам, такое предложение избыточно и создаст сложности в случае бракоразводного процесса между родителями.

Мы же не знаем, что придет тому или иному родственнику в голову. Например, бабушке дали ребенка, она его собрала и увезла куда-то. Зачем это нужно? К тому же путаница добавится и в бракоразводные процессы. Увеличится количество тех, относительно кого будет решаться, кто на что имеет права, а кто на что не имеет, — пояснила Бессараб.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко ранее заявил, что в России бабушкам и дедушкам необходимо дать возможность вписывать внуков в свои паспорта. По его словам, пришло время, чтобы вернуться к рассмотрению этой инициативы.