В Госдуме раскрыли, сколько россиян получают зарплату на уровне МРОТ Депутат Нилов: зарплату на уровне МРОТ получают около четырех млн россиян

Около четырех млн россиян получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, с МРОТ удерживается подоходный налог, что усугубляет финансовое положение таких граждан. Парламентарий отметил, что текущий уровень МРОТ требует более существенного роста.

Зарплату на уровне МРОТ получают около четырех млн россиян. С них удерживают подоходный налог. Конечно, это то, что требует более существенного роста. Хорошо, что МРОТ рассчитывают по медианной методике. И происходит увеличение МРОТ выше уровня инфляции. Но все равно, сравнивая с другими странами, считаю, что МРОТ нужно повышать более высокими темпами, — пояснил Нилов.

Депутат также отметил, что инициатива лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова важна, так как подразумевает диалог между политическими силами. По его словам, обсуждение таких вопросов позволяет находить более эффективные решения, что уже привело к опережающему росту МРОТ по сравнению с прожиточным минимумом.

Предложенное Сергеем Михайловичем Мироновым и фракцией «Справедливая России — За правду» законопроект о повышении МРОТ — это их политическая позиция, они имеют право предложить альтернативный законопроект. МРОТ и прожиточный минимум — две величины, влияющие на всю социальную сферу. Любой диалог, предложения, дискуссии важны. Благодаря дискуссии, обсуждениям МРОТ не просто достиг прожиточного минимума, а опередил прожиточный минимум. Несколько лет назад такого не было, — резюмировал Нилов.

Ранее Миронов заявил, что в Госдуму внесут законопроект о повышении МРОТ. Минимальный размер оплаты труда предложили увеличить до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года. Он пояснил, что такая сумма позволит гражданам покрывать базовые потребности на фоне роста цен и инфляции.