Стало известно о возможной встрече Путина с президентом Бразилии в ЮАР Глава МИД Бразилии: президенты РФ и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава бразильского МИД Мауру Виейра в интервью РИА Новости сообщил, что в скором времени может произойти встреча главы его государства Луиса Инасиу Лула да Силвы с президентом России Владимиром Путиным. По словам дипломата, подходящая возможность для этого представится на саммите БРИКС в ЮАР. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что обсуждения очного участия Путина в мероприятии 22–24 августа продолжаются.

Ближайшая возможность для встречи может представиться на саммите БРИКС в ЮАР. С момента избрания президента Лулы они уже связывались дважды, а президент Путин принял в Москве специального посланника Селсу Аморима, чтобы обсудить конфликт на Украине и перспективы мира, — сказал Виейра.

Он также добавил, что за первые шесть месяцев работы глава Бразилии трижды встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а двусторонний диалог и переговоры о достижении мира с Украиной проходили на разных уровнях.

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что власти ЮАР должны поступить правильно и соблюсти международное право в том случае, если президент России Владимир Путин посетит саммит БРИКС в стране. Он отметил, что государство стало участником МУС на добровольной основе. Хан выразил уверенность, что ЮАР поступят так, как и должны.