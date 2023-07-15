В МУС призвали ЮАР поступить «правильно», если Путин посетит саммит БРИКС Прокурор МУС Хан призвал власти ЮАР поступить «правильно», если Путин посетит саммит БРИКС

Фото: Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан

Власти Южно-Африканской Республики должны поступить «правильно» и соблюсти международное право в том случае, если президент России Владимир Путин посетит саммит БРИКС в стране, заявил в интервью CNN главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан. Он отметил, что государство стало участником МУС на добровольной основе. Хан выразил уверенность, что ЮАР поступят так, как и должны.

Южная Африка десятилетиями испытывала на себе преступление против человечества, преступление апартеида, я не думаю, что им нужны мои поучения. Они добровольно являются государством — участником МУС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно, — сказал главный прокурор МУС.

По его словам, представители Международного суда будут следить за саммитом БРИКС и обязательно отреагируют на происходящее.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. На этом фоне в ряде стран заявили, что выполнят это решение в случае визита к ним Путина.

Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что Россия отказалась от предложения властей республики заменить президента РФ Владимира Путина на главу МИД Сергея Лаврова в качестве главы делегации на саммите БРИКС, который пройдет в августе. Южноафриканский политик отметил, что дискуссия по поводу приезда Путина продолжается.