Россия отказалась заменить Путина Лавровым на саммите БРИКС Премьер-министр ЮАР: Россия отказалась заменить Путина Лавровым на саммите БРИКС

Фото: kremlin.ru

Россия отказалась от предложения властей ЮАР заменить в качестве главы делегации на саммит БРИКС президента РФ Владимира Путина на главу МИД Сергея Лавров, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле в интервью газете Mail & Guardian. Он отметил, что дискуссия по поводу приезда Путина продолжается.

Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете <...> Мы были бы счастливы, если бы он не приехал, — сказал Машатиле.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС пройдет в очном формате, во встрече примут участие главы всех стран — членов международного объединения.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер также на арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для такого решения послужила информация о «перемещении населения [детей] с Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение Международного уголовного суда. Песков сообщил, что данное решение ничего не значит для России.