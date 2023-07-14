Президент ЮАР намекнул на очное участие Путина в саммите БРИКС Президент ЮАР анонсировал участие всех лидеров стран-членов БРИКС на саммите в августе

Фото: kremlin

Участники встречи лидеров БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС пройдёт в очном формате. По его словам, которые приводит радиостанция Eyewitness News, во встрече примут участие главы всех стран — членов международного объединения. Такое заявление президент ЮАР сделал на фоне спекуляций о том, приедет ли на саммит глава России Владимир Путин.

Ходили слухи, что саммит будет проходить онлайн, — нет. Все будет лицом к лицу, глаза в глаза. Будет несколько глав государств. Что важно, главы пяти стран — членов БРИКС будут участвовать в форуме, — сказал Рамафоса.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Международный уголовный суд (МУС) ранее выдал ордеры на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для такого решения послужила информация о «перемещении населения (детей) с Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение Международного уголовного суда. Песков сообщил, что данное решение ничего не значит для России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин пока не принял решения относительно участия в саммите БРИКС. По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты.