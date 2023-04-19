Стало известно о готовящихся изменениях высшего образования в России Фальков: перечни специальностей высшего образования пересмотрят к 2024 году

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Перечни специальностей высшего образования в России будут пересмотрены, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Выступая на заседании Российского союза ректоров, министр заявил, что образовательные программы переработают в ближайшее время, передает РИА Новости.

Очевидно, что нуждается в переосмыслении и пересмотре перечень специальностей и направлений. <...> Они будут переработаны нами вместе с вами в самое ближайшее время и с рынком труда, — сказал он.

Министр напомнил, что действующий перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования был утвержден еще в 2012 году. Обновленный перечень специальностей планируют подготовить к 2024 году.

Ранее Фальков предлагал наложить мораторий на изменение федеральных государственных образовательных стандартов. Глава Минобрнауки обращал внимание, что за последние годы эти стандарты менялись несколько раз и для преподавателей это всегда большая бумажная работа. Министр предполагал, что мораторий позволит педагогам и студентам заниматься творчеством.

В феврале президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Помощник главы государства Андрей Фурсенко сообщал, что дипломы со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Фурсенко отмечал, что следует вернуться к практике советского времени, когда дипломированными специалистами считались все выпускники вузов.