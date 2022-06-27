Глава Минобрнауки предложил мораторий на изменение стандартов образования Глава Минобрнауки предложил наложить мораторий на введение и изменение госстандартов образования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России стоит наложить мораторий на введение и изменение федеральных государственных образовательных стандартов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на открытии Всероссийского съезда учителей и преподавателей химии. По его мнению, это даст возможность педагогам заниматься студентами и творчеством.

Фальков указал на то, что образовательные программы и уровни должны быть гибкими, а значит, и образовательные стандарты тоже. Тем не менее, по мнению главы Минобрнауки, они не должны подвергаться частым изменениям.

Если посмотреть, то у нас в период с 2009 по 2018 год трижды сменились образовательные стандарты. Если посмотреть на это глазами преподавателя, то это большое серьезное напряжение, это серьезная большая бумажная работа. Поэтому, может быть, в рамках тех изменений, которые будут обсуждаться, подумать о некоем моратории на изменение стандартов в течение определенного срока, — заявил Фальков.

Глава Минобрнауки также предложил ввести пять принципов, которые лягут в основу «новой системы образования» в России. Среди них он перечислил обеспечение технологического суверенитета, привлекательность для иностранцев, фундаментальность, гибкость и практичность.

По мнению Фалькова, магистратура во многом была обесценена невозможностью качественно подготовить специалиста без базового профильного образования за два года. По его словам, специалиста с бакалавриатом и магистратурой из разных областей сложно было назвать полноценным работником одной из изученных сфер.

В этой связи Фальков призвал оставить попытки соответствовать чужим стандартам и, «опираясь на наши традиции, понимая свои конкурентные преимущества», ответить на новые вызовы.

Ранее стало известно, что в России к 2023 году сократят количество программ бакалавриата и магистратуры. Приоритетным станет специалитет — по этой программе начнут обучать больше специалистов.