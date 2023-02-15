Стало известно, как Путина информируют о ходе СВО Песков: Путин получает информацию о ходе СВО от военных в режиме онлайн

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе проведения специальной военной операции на Украине в режиме реального времени, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, известно ли Путину о расстреле группы медиков под Угледаром. Представитель Кремля напомнил, что глава государства является верховным главнокомандующим российской армией, а потому обо всех событиях ему сообщают из первых уст военные, передает ТАСС.

По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию — постоянно, регулярно и в режиме онлайн, — сказал Песков.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские военные расстреляли в Угледаре нескольких медиков, которые пытались эвакуировать раненых. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Угледаре продолжаются ожесточенные бои. Он отметил, что боевые действия происходят в юго-восточной части города. По его словам, у российской армии есть «определенные успехи».

До этого Пушилин сообщил, что из Угледара началась эвакуация мирных жителей. По его словам, российские военные закрепились в южной части города, но Киев продолжает перебрасывать в город резервы. Пушилин уточнил, что в городе находятся порядка 1400 мирных жителей, добавив, что переброска украинских резервов в город замедлила взятие населенного пункта под контроль. До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что солдаты ВСУ сбрасывают под Угледаром и Артемовском на российские подразделения гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту.