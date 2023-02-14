Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Угледаре

Фото: МО РФ

В Угледаре идут ожесточенные бои, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. Он отметил, что боевые действия происходят в юго-восточной части города. По его словам, у российской армии есть «определенные успехи».

Мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара, здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои. Но тем не менее мы видим определенные успехи, — сказал Пушилин.

13 февраля агентство РИА Новости сообщило, что подразделение «Эспаньола», которое в большинстве своем состоит из футбольных фанатов из многих регионов России, отразило атаку ВСУ на Угледарском направлении. По данным агентства, это позволило россиянам выдвинуться на линию боевого соприкосновения.

Ранее Пушилин сообщил, что из Угледара началась эвакуация мирных жителей. По его словам, российские военные закрепились в южной части города, но Киев продолжает перебрасывать в город резервы. Пушилин уточнил, что в городе находятся порядка 1400 мирных жителей, добавив, что переброска украинских резервов в город замедлила взятие населенного пункта под контроль. До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что солдаты ВСУ сбрасывают под Угледаром и Артемовском на российские подразделения гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту.