Российские военнослужащие отразили атаку ВСУ под Угледаром РИА Новости: бойцы фанатского подразделения «Эспаньола» отразили атаку ВСУ под Угледаром

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделение «Эспаньола», которое в большинстве своем состоит из футбольных фанатов из многих регионов России, отразило атаку ВСУ на Угледарском направлении, сообщает РИА Новости. По данным агентства, это позволило россиянам выдвинуться на линию боевого соприкосновения.

Агентство отмечает, что бойцы «Эспаньолы» использовали автоматы и противотанковые гранатометы. Выдвижение российской пехоты на новые позиции проводили при координации оператора беспилотников и под прикрытием оператора АГС. Теперь «Эспаньола» зачищает территорию от противника. Как отметил один из ее бойцов с позывным Выходной, на передовой никто не боится.

Враг находится в непосредственной близости от нас. Здесь зачастую завязываются стрелковые бои. Вооружены мы здесь до зубов, — пояснил боец.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что из Угледара началась эвакуация мирных жителей. По его словам, российские военные закрепились в южной части города, но Киев продолжает перебрасывать в город резервы. Пушилин уточнил, что в городе находятся порядка 1400 мирных жителей.