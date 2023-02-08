Марочко рассказал подробности химатаки ВСУ под Угледаром и Артемовском Марочко: ВСУ сбрасывают на позиции ВС РФ гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту

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Солдаты ВСУ сбрасывают под Угледаром и Артемовском на российские подразделения гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, применение газа свидетельствует о готовности Киева нарушить конвенции о запрете химоружия.

Гранаты с отравляющим газом сбрасывают с беспилотников на расположения российских подразделений под Угледаром и Артемовском. Газовые атаки вызывают тошноту у наших бойцов, очень редко доходит до потери сознания. Речь идет, скорее всего, о полицейском газе вроде «Черемухи», — написал Марочко.

Он также предположил, что Запад не хочет давать Киеву отравляющие вещества, но ВСУ могут их получить путем «серых» схем и в дальнейшем применить газы вроде рицина.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о применении солдатами ВСУ химического оружия на Соледарском и Артемовском направлениях, в результате чего у некоторых российских бойцов началась тошнота, рвота и сильное головокружение. Он отметил, что подобные действия украинской армии случались и раньше.

Пушилин впоследствии сообщил, что украинские военные сбрасывают химоружие с беспилотных летательных аппаратов, а жалобы от российских военнослужащих поступают на протяжении как минимум трех недель.