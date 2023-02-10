Гражданских срочно эвакуируют из Угледара Пушилин сообщил о начале эвакуации гражданских лиц из Угледара

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Доброволец на передовой Угледарского направления

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что из Угледара началась эвакуация мирных жителей. По его словам, российские военные закрепились в южной части города, но Киев продолжает перебрасывать резервы в Угледар, передает ТАСС.

Пушилин уточнил, что в городе находятся порядка 1400 мирных жителей.

Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. То есть в первых многоэтажках из подвалов уже вывозили гражданских и перемещали в относительно безопасное место — это Волноваха. Людям оказывается вся необходимая помощь, — сказал врио главы ДНР.

Пушилин добавил, что переброска украинских резервов в город замедлила взятие населенного пункта под контроль.

На сегодняшний день по Угледару — направлению достаточно горячему сейчас, — сказал Пушилин.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что солдаты ВСУ сбрасывают под Угледаром и Артемовском на российские подразделения гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту. По его словам, применение газа свидетельствует о готовности Киева нарушить конвенции о запрете химоружия.