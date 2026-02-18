Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 13:39

Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве

Мединский: второй раунд переговоров в Женеве длился около двух часов

Второй раунд переговоров в Женеве длился около двух часов, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, которые приводит РИА Новости, 17 февраля встреча проходила долго в разных форматах.

Сегодня [переговоры проходили] около двух часов, — сказал Мединский.

Ранее глава российской делегации заявил, что прошедшие переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Он добавил, что новая встреча делегаций пройдет в ближайшее время.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что прямые доклады о ходе женевских переговоров по Украине поступают президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что давать оценки происходящему пока рано.

До этого спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Россия и Украина достигли существенного прогресса на переговорах в Женеве. Соединенные Штаты выступили модератором трехсторонних консультаций между Москвой и Киевом.

