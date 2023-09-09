Стала известна дата запуска движения по поврежденной части Крымского моста Хуснуллин: движение по автомобильной части Крымского моста запустят 15 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост, Крым

Движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной при теракте в июле текущего года, запустят 15 сентября, об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.

Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме, я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем. Потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, барьерные [ограждения], разметку сделать, — сказал вице-премьер.

Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотными аппаратами ночью 17 июля. В результате взрывом была повреждена автодорожная часть конструкции, погибли мужчина и женщина, направлявшиеся на отдых в Крым, их дочь получила ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В настоящее время движение автомобильного транспорта осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления.

Ранее Хуснуллин рассказывал, как именно будут проводиться ремонтные работы. По его словам, планируется полностью заменить два пролета. Один из них, по направлению на Тамань, был полностью разрушен, второй же получил значительные повреждения. При этом опоры моста не задеты, уточнил он. Хуснуллин также указал, что восстановление конструкции обойдется не менее чем в 1 млрд рублей.