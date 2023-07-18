Хуснуллин сообщил, во сколько обойдется ремонт Крымского моста Хуснуллин: восстановление Крымского моста обойдется в более чем 1 млрд рублей

Фото: Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС

Марат Хуснуллин (в центре справа) во время осмотра поврежденного участка Крымского моста

Восстановление Крымского моста после теракта 17 июля обойдется не менее чем в 1 млрд рублей, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он уточнил, что стоимость не является окончательной. По словам вице-премьера, она может возрасти в связи с необходимостью закупки конструкций с увеличенным количеством металлических элементов.

По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1-1,3 млрд [рублей], — сказал Хуснуллин.

Два взрыва прогремели на Крымском мосту в ночь на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, для атаки на объект были использованы надводные беспилотники. В результате происшествия погибли два человека, еще один пострадал.

Ранее Хуснуллин рассказал, как именно будут проводиться ремонтные работы. По его словам, планируется полностью заменить два пролета. Один из них, по направлению на Тамань, был полностью разрушен, второй же получил значительные повреждения. При этом опоры моста не задеты, уточнил он.

Вице-премьер также сообщил о строительстве временного моста рядом с Крымским. Его протяженность составит 250 метров. Дополнительный мост будут использовать строители во время восстановления основного.