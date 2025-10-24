Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа, информирует Минобороны РФ. По данным ведомства, вражеские беспилотники были сбиты с 10:00 до 15:00 мск. БПЛА заметили над Белгородской и Московской областями, а также над акваторией Азовского моря.

24 октября с 10:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА — над территориями Белгородской, Московской областей и над акваторией Азовского моря, — уточнили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночь на 24 октября перехватили и ликвидировали 111 беспилотников ВСУ. В ведомстве отметили, что по 34 и 25 БПЛА было уничтожено над Ростовской и Брянской областями, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской.

Стало известно, что утром 24 октября в Красногорске украинский беспилотник атаковал жилой дом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о пяти пострадавших, включая одного несовершеннолетнего.