24 октября 2025 в 16:06

Момент падения украинского БПЛА в Красногорске попал на видео

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Сети появилось видео прилета беспилотника Вооруженных сил Украины по многоэтажному дому в Красногорске. На опубликованных кадрах можно увидеть, как стекла выбивает ударной волной. Инцидент произошел вечером 23 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что дом в Красногорске был атакован украинским БПЛА. По его словам, дрон залетел прямо в квартиру на 14-м этаже. По его информации, пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний. После этого в пресс-службе Следственного комитета заявили о возбуждении уголовного дела о теракте.

Утром 24 октября появилась информация о самостоятельной эвакуации 70 человек после инцидента с украинским беспилотником. По словам источника, близкого к ситуации, ЧП не привело к пожару.

До этого в Минобороны РФ отметили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области (56).

