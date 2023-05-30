Сотрудникам МВД смягчили наказание за преступления Госдума исключила совершение преступлений сотрудниками МВД из числа отягчающих обстоятельств

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об исключении из числа отягчающих обстоятельств совершение преступлений сотрудниками органов внутренних дел. Документ, подготовленный депутатами думской фракции КПРФ, опубликован на сайте нижней палаты парламента. Закон исключает из ст. 63 УК РФ положение, согласно которому отягчающим обстоятельством признавалось совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел.

В ходе реализации данной идеи не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов, — говорится в пояснительных материалах.

По мнению авторов инициативы, нововведение «позволит восстановить логику законодательного регулирования» и «избежать подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия» к российским правоохранителям.

Авторы закона посчитали, что принадлежность правонарушителя к МВД отягчающим вину обстоятельством не является. Они назвали соответствующее положение закона «явно несправедливым».

В 2021 году журналисты подсчитали, что общее число сотрудников правоохранительных органов, осужденных за преступления, снижается каждый год. Кроме того, в сравнении с обычными гражданами полицейских на порядок чаще оправдывают.