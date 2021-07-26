Журналисты узнали, что силовиков с каждым годом судят всё меньше

Общее число сотрудников правоохранительных органов, осуждённых за преступления, снижается каждый год. Это выяснили журналисты «Дождя», которые получили от Верховного суда данные по всем приговорам силовикам за последние 10 лет.

Телеканал отмечает , что падение числа приговоров — общая тенденция в России. Так, в 2010 году суды вынесли 2627 обвинительных приговоров против представителей силовых структур, а в 2018 году — 2121, годом позднее их стало 2047. При этом в 2010 году всего было осуждено около 850 тысяч человек, а в 2019-м — на 250 меньше. Таким образом, за все 2010-е число обвинительных приговоров против силовиков составило 0,3% от общего числа таких приговоров.

В то время как в целом по стане самые частые преступления — кража, нарушение ПДД и неуплата алиментов, представителей правоохранительных органов чаще всего судят за превышение должностных полномочий (зачатую речь идёт о пытках задержанных) — им вменяют ч. 3 ст 286 УК РФ, которая предполагает до десяти лет лишения свободы. Однако правозащитники отмечают, что зачастую силовики получают условный срок за такие преступления.

Другие распространённые статьи, по которым судят сотрудников силовых ведомств, — мошенничество, сбыт наркотиков, кражи и получение взяток. Последняя статья стала самой частой в 2020 году, опередив превышение должностных полномочий.

В сравнении с обычными гражданами у полицейских есть ещё одно большое преимущество — их на порядок чаще оправдывают. Если у обычных людей доля оправдательных приговоров не превышает 1% от обвинительных, то у полицейских она в некоторые годы достигала 7-8%, — отмечают журналисты.

Однако за последние 10 лет число оправдательных приговоров значительно снизилось как для обычных людей, так и для силовиков.

28 мая Мосгорсуд вынес приговор экс-сотрудникам УВД по ЗАО Денису Коновалову и Роману Феофанову, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Феофанова осудили на восемь лет колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на четыре года и с лишением специального звания младший сержант полиции. Коновалова же — на пять лет тюремного заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на один год и шесть месяцев и с лишением специального звания старший лейтенант полиции.