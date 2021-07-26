Журналисты узнали, что силовиков с каждым годом судят всё меньше

Общее число сотрудников правоохранительных органов, осуждённых за преступления, снижается каждый год. Это выяснили журналисты «Дождя», которые получили от Верховного суда данные по всем приговорам силовикам за последние 10 лет.
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В то время как в целом по стане самые частые преступления — кража, нарушение ПДД и неуплата алиментов, представителей правоохранительных органов чаще всего судят за превышение должностных полномочий (зачатую речь идёт о пытках задержанных) — им вменяют ч. 3 ст 286 УК РФ, которая предполагает до десяти лет лишения свободы. Однако правозащитники отмечают, что зачастую силовики получают условный срок за такие преступления.
Другие распространённые статьи, по которым судят сотрудников силовых ведомств, — мошенничество, сбыт наркотиков, кражи и получение взяток. Последняя статья стала самой частой в 2020 году, опередив превышение должностных полномочий.
В сравнении с обычными гражданами у полицейских есть ещё одно большое преимущество — их на порядок чаще оправдывают. Если у обычных людей доля оправдательных приговоров не превышает 1% от обвинительных, то у полицейских она в некоторые годы достигала 7-8%, — отмечают журналисты.
Однако за последние 10 лет число оправдательных приговоров значительно снизилось как для обычных людей, так и для силовиков.
28 мая Мосгорсуд вынес приговор экс-сотрудникам УВД по ЗАО Денису Коновалову и Роману Феофанову, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Феофанова осудили на восемь лет колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на четыре года и с лишением специального звания младший сержант полиции. Коновалова же — на пять лет тюремного заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на один год и шесть месяцев и с лишением специального звания старший лейтенант полиции.