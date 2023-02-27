Шойгу оценил действия спецназа в ходе СВО Шойгу: военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку в ходе СВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Российские Силы специальных операций (ССО) успешно достигают целей специальной военной операции, которые ставит руководство страны, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, поздравляя бойцов ССО с профессиональным праздником. По его словам, которые приводит ТАСС, войска ССО готовы выполнять самые сложные задачи по защите страны.

В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели, — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин также поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций и назвал их гордостью российской армии. По его словам, бойцов и командиров этих подразделений отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи по всему миру.

25 февраля писатель Александр Проханов заявил, что Россия обязательно одержит победу в военной операции на Украине, поскольку она «обречена жить вечно». По его словам, СВО стала следствием многолетнего пробуждения РФ, после которого она начала восстанавливать все разворованное.