День Владимирской иконы Божией Матери 6 июля: трогательные открытки
День Владимирской иконы Божией Матери — трогательные открытки и картинки
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
День Владимирской иконы Божией Матери — один из самых почитаемых праздников в русском православии, посвященный чудотворному образу, который веками считался защитником Руси от врагов. 6 июля верующие вспоминают историческое событие 1480 года — чудесное избавление Москвы от войск хана Ахмата после молитв у иконы, что положило конец монголо-татарскому игу («Стояние на Угре»). Согласно преданию, эту святыню написал евангелист Лука, а на Русь она попала в XII веке, став главной духовной реликвией сначала Владимира, а затем и Москвы. Сегодня, как и столетия назад, перед древним образом, хранящимся в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, молятся о заступничестве, мире и спасении Отечества.
Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.
День Владимирской иконы Божией Матери 6 июля: трогательные открытки
Фото: Иллюстрация NEWS.ru
День Владимирской иконы Божией Матери: трогательные открытки
Фото: Иллюстрация NEWS.ru
День Владимирской иконы Божией Матери: открытки для поздравления
Фото: Иллюстрация NEWS.ru
День Владимирской иконы Божией Матери — поздравления онлайн
Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Открытки для поздравления с Днем Владимирской иконы Божией Матери
Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Открытки для поздравления с Днем Владимирской иконы Божией Матери 6 июля
Фото: Иллюстрация NEWS.ru
День Владимирской иконы Божией Матери — открытки и картинки
Фото: Иллюстрация NEWS.ru
День Владимирской иконы Божией Матери — трогательные открытки для поздравления онлайн
Фото: Иллюстрация NEWS.ru
День Владимирской иконы Божией Матери — открытки для поздравления онлайн
Фото: Иллюстрация NEWS.ru
День Владимирской иконы Божией Матери — картинки для поздравления онлайн
Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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