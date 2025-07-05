День Владимирской иконы Божией Матери — один из самых почитаемых праздников в русском православии, посвященный чудотворному образу, который веками считался защитником Руси от врагов. 6 июля верующие вспоминают историческое событие 1480 года — чудесное избавление Москвы от войск хана Ахмата после молитв у иконы, что положило конец монголо-татарскому игу («Стояние на Угре»). Согласно преданию, эту святыню написал евангелист Лука, а на Русь она попала в XII веке, став главной духовной реликвией сначала Владимира, а затем и Москвы. Сегодня, как и столетия назад, перед древним образом, хранящимся в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, молятся о заступничестве, мире и спасении Отечества.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

День Владимирской иконы Божией Матери 6 июля: трогательные открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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Любую из этих открыток в WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным.