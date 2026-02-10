Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 14:49

Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного

Министр обороны России Андрей Белоусов Министр обороны России Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 114-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Зализничное в Запорожской области. Он отметил, что солдаты полка, сохраняя боевые традиции, проявляют беспримерное мужество в защите интересов страны.

Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках, — отметил Белоусов.

Министр подчеркнул, что бойцы полка, преданные своей Родине, сразу же откликнулись на ее призыв и с достоинством выполняют свои обязанности в рамках специальной военной кампании. Он также заявил, что сегодня, действуя согласованно, штурмовые отряды полка решительно продвигаются вперед на Времевском направлении.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов военной полиции с профессиональным праздником, отмечаемым 8 февраля. Он отметил, что военная полиция — это единая структура, обеспечивающая законность, правопорядок и дисциплину в Вооруженных силах.

