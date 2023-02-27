Путин назвал военнослужащих Сил спецопераций гордостью армии

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» на позициях в южном секторе спецоперации

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником и назвал их гордостью российской армии. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, бойцов и командиров Сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира.

Вас по праву считают гордостью российской армии.<...> Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, — подчеркнул президент.

Ранее президент заявил, что главным условием достижений и побед России является сплоченность и единство народа. По его словам, в подобных условиях России нет равных.

25 февраля писатель Александр Проханов заявил, что Россия обязательно одержит победу в военной операции на Украине, поскольку она «обречена жить вечно». По его словам, СВО стала следствием многолетнего пробуждения РФ, после которого она начала восстанавливать все разворованное.