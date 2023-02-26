Путин назвал ключевое условие победы России в СВО Путин: единство народа — главное условие победы России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках»

Главным условием достижений и побед России является сплоченность и единство народа, заявил президент Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Он добавил, когда народ страны сплочен, то России нет равных.

Единство нашего народа. И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед, — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что в конечном счете борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене возобладает.

25 февраля писатель Александр Проханов заявил, что Россия обязательно одержит победу в военной операции на Украине, поскольку она «обречена жить вечно». По его словам, СВО стала следствием многолетнего пробуждения РФ, после которого она начала восстанавливать все разворованное.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее поздравил россиян с Днем защитника Отечества и призвал их быть едиными. Он подчеркнул, что в этом сила РФ.

Медведев добавил, что время требует от жителей страны самоотверженного служения Родине, верности долгу и чести, а также стремления отстаивать безопасность и независимость государства наперекор любым угрозам.