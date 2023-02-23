Медведев призвал россиян быть едиными ради будущего страны Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем защитника Отечества и призвал их быть едиными, подчеркнув, что в этом сила РФ. Он подчеркнул, что время требует от жителей страны самоотверженного служения Родине, верности долгу и чести, а также стремления отстаивать безопасность и независимость государства «наперекор любым угрозам».

Наша сила в единстве, в общей ответственности за будущее страны. Только вместе мы достигнем поставленных целей, победим врага. С нами великое прошлое, за нами — будущее! С праздником! — написал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем защитника Отечества. В своем обращении глава государства отметил, что этот праздник воплощает глубинную признательность народа всем, кто сражался за родную землю.