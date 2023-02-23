Путин напомнил защитникам Отечества о победах на Чудском озере и в Полтаве Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем защитника Отечества. В своем обращении глава государства отметил, что этот праздник воплощает глубинную признательность народа всем, кто сражался за родную землю. Он также напомнил россиянам о победах русского оружия, случившихся несколько сот лет назад. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Уважаемые товарищи, дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия, — сказал Путин.

Он напомнил. что подобное происходило на Чудском озере, Куликовом поле, под Полтавой и Бородином, а также в мае 1945 года.

Отдельный поклон Путин адресовал ветеранам, разгромившим нацизм и отстоявшим свободу и независимость государства. По словам главы государства, современные представители вооруженных сил берегут и преумножают ратные традиции дедов и прадедов.

День защитника Отечества был установлен в РСФСР 27 января 1922 года. Изначально дата носила именование «День Красной армии», с 1946 года стала называться «День Советской Армии» В 1949 году праздник получил название «День Советской армии и Военно-морского флота» и в таком виде просуществовал по 1992 год, после чего ему было присвоено нынешнее именование.