Россия обязательно одержит победу в военной операции на Украине, поскольку она «обречена жить вечно», заявил в беседе с NEWS.ru писатель Александр Проханов. По его словам, СВО стала следствием многолетнего пробуждения России, после которого она начала восстанавливать все разворованное.

У России нет никакого шанса не победить в СВО. Потому что Россия обречена жить вечно, она обречена вечно переходить из одной имперской стадии в другую. СВО — это один из этапов русской контратаки, начавшейся после того, как Россия вдруг проснулась и стала обретать то, что у нее страшно украли благодаря предателям, стала, например, восстанавливать оборонные заводы, которые были расхищены, — сказал Проханов.