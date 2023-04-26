Россия сменила командующего миротворцами в Карабахе Минобороны РФ: командующим миротворцами в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Генерал-полковник Александр Ленцов

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов, говорится в бюллетене Минобороны РФ. До этого миротворческим контингентом командовал генерал-майор Андрей Волков.

С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские миротворцы ведут переговоры с Азербайджаном после установки контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге. Миротворческий контингент продолжает круглосуточный мониторинг обстановки в регионе.

До этого в МИД Азербайджана заявили о легитимности установки КПП на границе с Арменией, отвергнув прозвучавшие со стороны Еревана упреки. В республике расценили данный шаг как нарушение трехстороннего заявления 2020 года, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России. В Баку в ответ указали, что подобные высказывания не только не способствуют миру и стабильности в регионе, но и приводят к росту напряженности.

23 апреля армянский МИД призвал Россию выполнить свое обязательство, согласно шестому пункту трехстороннего заявления, «устранив незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора».