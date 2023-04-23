В Баку назвали легитимной установку КПП на границе с Арменией МИД Азербайджана назвал легитимным шагом установку КПП на границе с Арменией

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МИД Азербайджана отверг заявление армянского внешнеполитического ведомства, расценившего установку азербайджанского КПП при въезде в Лачинский коридор как нарушение, которое противоречит трехстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване призвали устранить «незаконную блокаду коридора». В Баку, в свою очередь, назвали установку КПП легитимным шагом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД республики.

Категорически отвергаем заявление МИД Армении... Подобные заявления армянской стороны, вмешивающейся во внутренние дела Азербайджана, не только не способствуют миру и стабильности в регионе, но и приводят к росту напряженности, — подчеркнули в МИД Азербайджана.

В Баку назвали решение по КПП соответствующим «всем принципам и нормам международного права». Еревану указали на необходимость «проявить конструктивную позицию», поскольку Армения «должна принять и уважать право Азербайджана на обеспечение контроля над въездом-выездом на свою территорию».

Ранее Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность тем, что Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. В ведомстве отметили, что через дорогу должно быть обеспечено свободное перемещение граждан и товаров. Также Госдеп призвал стороны возобновить переговоры и не переходить к провокациям.