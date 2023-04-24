Миротворцы ведут переговоры с Баку после установки КПП на Лачинской дороге Минобороны РФ: командование миротворцев ведет переговоры с Баку после установки КПП на Лачинской дороге

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре

Российские миротворцы ведут переговоры с Азербайджаном после установки контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ. Миротворческий контингент продолжает круглосуточный мониторинг обстановки в регионе.

23 апреля 2023 г., в результате односторонних и несогласованных действий, азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе наблюдательного поста № 1 российского миротворческого контингента (мост через р. Хакари). Командование миротворческого контингента проводит переговоры с азербайджанской стороной, — говорится в информационном бюллетене ведомства.

Ранее в МИД Азербайджана заявили о легитимности установки КПП на границе с Арменией, отвергнув прозвучавшие со стороны Еревана упреки. В республике расценили данный шаг как нарушение трехстороннего заявления 2020 года, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России. В Баку в ответ указали, что подобные высказывания не только не способствуют миру и стабильности в регионе, но и приводят к росту напряженности.

23 апреля армянский МИД призвал Россию выполнить свое обязательство, согласно шестому пункту трехстороннего заявления, «устранив незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора».

В Баку ранее проинформировали об установке КПП российский миротворческий контингент и командование российско-турецкого мониторингового центра. Азербайджанские власти назвали целью установки контрольно-пропускного пункта предотвращение переброски в страну войск и оружия для вооруженных формирований, поддерживаемых Ереваном.