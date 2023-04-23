Ереван назвал установление Баку КПП в Лачинском коридоре нарушением Ереван назвал установление Баку КПП в Лачинском коридоре нарушением заявления 2020 года

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Вооружённые силы Азербайджана

МИД Армении назвал установление Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре нарушением трехстороннего заявления от ноября 2020 года. Ереван также призвал Москву обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора.

23 апреля власти Азербайджана, грубо нарушив 6-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, уже официально перекрыли Лачинский коридор, приняв меры по установлению КПП в коридоре в зоне ответственности российских миротворческих сил. Данный шаг является вопиющим нарушением одного из основополагающих пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября и направлен на последовательное проведение политики этнических чисток, — говорится в заявлении армянского МИД.

В МИД Армении призвали Россию выполнить свое обязательство согласно шестому пункту трехстороннего заявления, «устранив незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора».

Ранее погранслужба Азербайджана сообщила об установке КПП в начале дороги Лачин — Ханкенди на армяно-азербайджанской границе. В Баку проинформировали об этом российский миротворческий контингент и командование российско-турецкого мониторингового центра. Азербайджанские власти назвали целью установки КПП предотвращение переброски в страну войск и оружия для вооруженных формирований, поддерживаемых Ереваном.