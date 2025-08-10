Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российские ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за три часа

Работа ПВО ВС РФ Работа ПВО ВС РФ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских дронов над российскими регионами в период с 15:00 до 18:00 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, все сбитые беспилотники были самолетного типа.

В период с 15:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, три БПЛА — над территорией Краснодарского края, один БПЛА — над территорией Рязанской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ раскрыло количество сбитых за сутки украинских ракет и беспилотников. Системы ПВО уничтожили две ракеты «Нептун», 372 дрона, три авиабомбы и шесть снарядов HIMARS. В ведомстве также привели сводные данные с начала спецоперации: уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета и свыше 7,6 тысячи беспилотников противника. Потери ВСУ в бронетехнике составили более 24,5 тысячи единиц.

