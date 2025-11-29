День матери
29 ноября 2025 в 14:14

Рогов объяснил, почему на самом деле Зеленский принял отставку Ермака

Рогов: отставка Ермака связана с желанием Зеленского удержаться во власти

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press
Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака связана с желанием главы государства Владимира Зеленского удержаться во власти, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его мнению, политик хочет таким образом дистанцироваться от коррупционного скандала, передает РИА Новости.

Отставка Ермака связана с желанием Зеленского удержаться у власти и дистанцироваться от своих подельников в коррупционных делах. Действия Зеленского абсолютно логичны с точки зрения продажной украинской политики. Зеленский разменивает Ермака на гарантии для себя, — пояснил Рогов.

Глава комиссии ОП полагает, что Зеленский избавляется от Ермака, «как от балласта», делая из него «козла отпущения». По словам Рогова, бывшего главу офиса президента представят верхним звеном цепи коррупционных схем на Украине.

Ранее итальянские аналитики писали, что отставка Ермака говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике. Такое развитие событий безусловно ставит в уязвимое положение позицию Киева в мирных переговорах по плану США.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Ермак после отставки должен не забыть взять с собой на фронт «бракованный» бронежилет. По его словам, украинское руководство нажилось на средствах, выделенных на строительство укреплений.

Рогов объяснил, почему на самом деле Зеленский принял отставку Ермака
