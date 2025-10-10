Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 01:59

«Разговор недетский»: депутаты захотели избавить детей от «синих чудовищ»

В Госдуме решили бороться с опасными и страшными игрушками для детей

Куклы компании Mattel Куклы компании Mattel Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме состоялся круглый стол, посвященный игрушкам как каналу скрытой пропаганды. Участники мероприятия высказали обеспокоенность влиянием западной культуры на детскую психику через игровую продукцию, пишет издание «Коммерсант».

Разговор на самом деле далеко не детский. Ведь в наших школах детям внушают одни ценности, а переступив порог торгового центра, мы видим совершенно другие приоритеты, — заявила вице-спикер Анна Кузнецова («Единая Россия», ЕР).

Председатель профильного комитета Яна Лантратова представила анализ игрушек с клыками и рогами, которые, по ее мнению, стирают границы между добром и злом. По ее словам, «синие чудовища» могут подменять традиционное ценности и даже стать инструментом информационной войны.

Для этого, например, парламентарии предложили признать компанию Mattel экстремистской организацией за поддержку ВСУ. Также депутаты призвали усилить поддержку отечественных производителей, так как на данный момент 91% рынка игрушек в России занимает импортная продукция.

Третьей инициативой стало введение психолого-педагогической экспертизы игрушек. Минпромторг уже выразил готовность информировать потребителей о наличии такой экспертизы товаров для детей.

Ранее сообщалось, что именно Mattel выпустила первую в мире трансгендерную куклу Барби (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а также переводила миллионы долларов на поддержку ВСУ. В 2023 году 100% от продаж новой линейки игрушек были направлены на помощь Украине.

игрушки
Госдума
обсуждения
страхи
