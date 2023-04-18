Путин в штабах зоны СВО: зачем приехал, что подарил, почему без Шойгу Глава государства встретился с военным командованием в Херсонской области и ЛНР

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в штабе группировки «Днепр» на Херсонском направлении

Президент РФ Владимир Путин посетил командование группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР. Как утверждают в Кремле, глава государства заслушал доклады генералов и подарил солдатам копию иконы. Зачем лидер страны прибыл в штабы в зоне СВО и связан ли его визит с сообщениями о возможном контрнаступлении ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о поездке Путина в ЛНР

По данным пресс-службы Кремля, Путин во время своего визита в присоединённые регионы посетил штабы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

На совещании в Херсонской области «обсуждалась ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях», заявили в пресс-службе главы государства. Путин «заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск „Днепр“ генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников». В штабе нацгвардии «Восток» в ЛНР Путин «принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении».

«Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. <...> Знаю, что по поручению начальника Генштаба и министра обороны он [генерал-полковник Михаил Теплинсий] был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Минобороны и Генштаб очень высоко его оценили», — сказал Путин на одной из встреч с военными.

Ряд СМИ со ссылкой на источники в Кремле утверждают, что рабочая поездка Путина заранее не готовилась. По данным телеканала «Звезда», между штабами Путин перемещался на вертолёте.

Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин в штабе группировки «Днепр» на Херсонском направлении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что поездка Путина состоялась вчера, 17 апреля. По его словам, глава государства «все чаще посещает новые регионы», где «проводит проверки штабов, получает на месте информацию». Это, по словам Пескова, «важно для верховного главнокомандующего».

Что за икону Путин подарил военным

Помимо официальных мероприятий, во время поездки Путин «поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон», заявили в пресс-службе Кремля.

Как сообщает РИА Новости, речь идёт об иконе «Спас Нерукотворный», которая, по словам Путина, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи». Сотрудник ВГТРК и депутат Мосгордумы Андрей Медведев предположил, что, «вероятно, Путин говорил про графа Дмитрия Алексеевича Милютина». Последний, по словам парламентария, был «ветераном кавказских войн, реформатором русской армии, одним из идеологов покорения Туркестана».

«Дмитрий Милютин последовательно проводил политику противостояния с Британией, понимая, что именно англосаксы — главный враг России. Граф Милютин был патриотом во всем», — заявил Медведев.

Однако позже Дмитрий Песков пояснил, что имелся в виду живший в XIX веке генерал Петр Ванновский. По словам Пескова, оригинал иконы передадут в главный храм Минобороны.

По информации источника NEWS.ru, Путиным была подарена так называемая походная икона-складень со стягом, на котором особым образом изображён Христос. Подобные иконы есть во многих российских частях, участвующих в СВО.

Протоиерей Константин Харитонов — настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры объяснил в разговоре с NEWS.ru, зачем Владимир Путин подарил военным икону «Спас Нерукотворный».

«Очень часто изображают на воинских знамёнах икону „Спас Нерукотворный“. Это повелось с древних времён. Но самое главное, что глава нашего Отечества, мы можем это уразуметь через такой дар воинам, уповает на Бога и к этому призывает военных. А всякий, для кого Господь важен, соблюдает заповеди Божии. И если даже приходится совершать военные действия, то будет делать это мужественно, с чистой совестью и молитвой к Богу», — рассказал священник.

Он добавил, что «Спас Нерукотворный» — икона, которая «была в свое время явлена самим Христом, когда пришел к нему некий художник от эдесского царя, чтобы изобразить его портрет, но у него никак не получалось, тогда Господь умыл лицо, вытер лик свой полотенцем и отдал ему».

«На этом полотенце изобразился его образ, он называется Нерукотворный Спас. И этот Нерукотворный Спас висел над вратами в город Эдесса, и все ему молились. Он ограждал город от всех врагов. Впоследствии наши русские воины всегда использовали этот образ на своих стягах, они всегда изображали нерукотворный образ Спасителя», — отметил протоиерей.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин вручает копию иконы военнослужащим во время посещения штаба группировки «Днепр» на Херсонском направлении

Почему Путин приехал в штабы без Шойгу

Отвечая на вопрос, почему министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали Владимира Путина во время его поездки в ЛНР и Херсонскую область, Дмитрий Песков ответил, что такое решение было принято по соображениям безопасности: их появление втроем в одной локации создало бы «искушение для противника».

Как связан визит Путина с контрнаступлением ВСУ

Генерал-майор Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru напомнил, что визит Владимира Путина состоялся на фоне сообщений о возможном контрнаступлении украинских войск, которое ВСУ анонсируют «с Нового года». Липовой утверждает, что ВС РФ «готовы их встретить „дружескими объятиями“»: «Пусть наступают, их уже с нетерпением ждут». По его мнению, «президент поставил задачу: приоритет — сохранение личного состава»

«Сейчас наши войска перемолотят весь ударный кулак [ВСУ], который натовские инструкторы так долго и тщательно готовили, а потом примем решения на месте в соответствии с обстановкой», — заверил генерал.

Политолог Андрей Суздальцев также связал поездку Путина в ЛНР и Херсон с контрнаступлением ВСУ.

«Фактически это была инспекция и поддержка духа наших войск, которые находятся в этом регионе и которым, по-видимому, придётся встречать давно разрекламированное контрнаступление украинских войск», — сказал собеседник NEWS.ru.

По словам Суздальцева, совещание Путина с генералами — это «своего рода проверка готовности» подразделений ВС РФ к встрече с украинской армией.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин с командующим группировкой войск «Днепр» генерал-полковником Олегом Макаревичем

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что для российских войск «сейчас вопрос больше не о наступлении, а об обороне». Поэтому, по его словам, «президент приехал проинспектировать, насколько готова оборона, насколько она мощна».

Он отметил, что «на Западе наживаются на боевых действиях [на продаже вооружений], тут вопрос серьезный, украинцев погонят, а там будут действовать не только обычные мобилизованные, но и наемники, военнослужащие НАТО».

«[Путин] подает сигналы и той стороне, как бы говорит, что вы, конечно, можете наступать, но я тут посмотрел... Не исключаю, что для „укронатовской“ стороны могут быть какие-то сюрпризы не только в ходе наступления, но и в ходе позиционной борьбы. Президент просто так никуда не ездит, если поехал, то это работа на результат. Вспомним его поездку еще премьером в 1999-м, когда банды Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан, все тогда увидели Путина как боевого политика, и банды боевиков разгромили», — добавил Перенджиев.

Когда начнётся контрнаступление ВСУ

По данным журнала Newsweek который ссылается на секретные документы Пентагона, контрнаступление Украины может начаться 30 апреля. Издание сообщает, что в наступлении планируется задействовать девять бригад, 253 танка и 571 специализированный бронированный автомобиль Humvee. Также из обнародованных документов можно сделать вывод, что союзники Киева участвуют в непосредственной подготовке украинских военных к наступлению. Причем обучение бойцов проводится строго за пределами страны.

В середине апреля, выступая на брифинге в Вашингтоне, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время и позволит вернуть все украинские территории в границах 1991 года».

Военный обозреватель Алексей Суконкин заявлял NEWS.ru, что Киев обещал начать наступление еще в декабре 2022 года, но периодически переносил сроки. Он не исключил, что причиной этого может быть неготовность украинской армии решить заявленные задачи.

Фото: Министерство обороны Украины Вооружённые силы Украины

Сколько раз Путин приезжал на присоединенные территории

Это второй визит Путина на присоединённые территории. Ранее он приезжал в Мариуполь 19 марта. Там его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин и рассказывал о восстановлении разрушенного города. По его мнению, «народ стал возвращаться, когда увидел, что идет восстановление». По словам Хуснуллина, люди возвращаются в Мариуполь семьями. Также во время той поездки Путин встретился с местными жителями, которых переселили в новостройки, и даже зашел к ним в гости.