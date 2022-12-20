Город, которого нет: как восстанавливают Донбасс и кто на этом зарабатывает На восстановление присоединённых к РФ территорий привлекли более 400 подрядчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В восстановлении разрушенных городов юга и востока Украины участвуют около 60 тысяч строителей и других специалистов. Об этом NEWS.ru рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Правительство подготовило план работ по восстановлению 6,2 тысячи объектов на контролируемых РФ территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, назвав его «самым большим проектом страны». Причём его финансирование ложится не только на федеральную казну, но и на плечи российских субъектов, которые вложат в эту деятельность триллионы рублей. По данным Минстроя, наиболее активно работают в этом направлении 55 регионов, к подрядам привлечено более 400 компаний. Отдельно кабмин занимается Мариуполем, где трудится треть строителей и других рабочих, привлечённых в Донбасс. На примере этого и отчасти других населённых пунктов NEWS.ru узнал, какие компании активнее всего задействованы в строительных и иных подрядах на новых территориях.

Треть на Мариуполь

По данным Минстроя РФ, представители федеральных и региональных органов власти «принимают личное участие в координации работ». Это, как заявили NEWS.ru в ведомстве, «позволяет облегчить организацию строительного процесса — завоз материалов, доставку грузов, транспортировку специалистов».

В восстановительных работах в рамках программы шефской помощи особенно активно участвуют 55 регионов России. На сегодняшний момент в рабочий процесс вовлечены 7 федеральных и 404 подрядные организации, — проинформировали в Минстрое.

По данным министерства, речь идёт не только о жилье, но и объектах образования, здравоохранения культуры и спорта. По состоянию на 19 декабря, уточнили в Минстрое, «в новых регионах на строительных площадках ежедневно трудятся почти 60 тысяч строителей и специалистов и порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники».

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей восстановлено уже 1448 различных объектов, в том числе 737 многоквартирных домов, 288 котельных, 235 школ, 145 детских садов и 43 больницы. Ранее, выступая в Совете Федерации, он сообщал, что кабмин подготовил план по восстановлению 6200 объектов в новых регионах в течение трёх лет, из них 3500 объектов по словам чиновника, уже восстановлены.

При этом стоимость восстановительных работ засекречена — расходы включены в закрытую часть федерального бюджета, вероятно, скрываясь под формулировкой «специальный инфраструктурный проект», писало ранее издание RTVI. Финансирование этого в федеральном бюджете на 2023–2025 годы предусмотрено на общую сумму более 377 млрд рублей: почти 97 млрд в 2023-м, 139,4 млрд — в 2024-м и 140,7 млрд — в 2025 году.

Эти суммы на порядок меньше цифр, озвученных ранее представителями двух территорий Донбасса. Так, выступая в июне на Петербургском экономическом форуме, премьер ДНР Виталий Хоценко заявлял, что в течение ближайших двух лет РФ вложит в экономику республики более 2 трлн рублей, подчёркивая, что «сейчас все регионы <...> вкладывают большие деньги в стройку, там, по сути, триллионы». В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник оценивал восстановление региона в 1,5 трлн рублей, но это было ещё до начала военной операции, когда масштабы разрушений инфраструктуры были другими.

Суммы закрытых статей федерального бюджета могут не полностью отражать реальный объём вливаний в присоединённые территории, потому что стройку там оплачивают в том числе российские регионы. При этом Марат Хуснуллин уверял, что средства выделяются из отдельных источников и не в ущерб финансированию программ развития субъектов-доноров.

Например, средства на эти цели из региональных резервных фондов выделяли Ленинградская область (1,2 млрд рублей), Пермский край (500 млн рублей), Сахалин (309 млн рублей), Саратовская область и другие субъекты, в том числе Петербург, ставший побратимом Мариуполя — одного из самых крупных украинских городов, оказавшихся под контролем РФ, и наиболее сильно пострадавшего от боевых действий. Сколько Северная столица тратит средств на строительство в этом населённом пункте, доподлинно не известно.

Фото: Николай Тришин/ТАСС ДНР. Мариуполь. Восстановление одного из жилых домов

За три года

По словам Марата Хуснуллина, город на берегу Азовского моря, которым правительство РФ занимается отдельно, был разрушен на 30%. К ноябрю в Мариуполе было построено и восстановлено около 1000 новых квартир, 837 домов находилось «в активной стадии стройки». А всего за три года планируется восстановить 1600 объектов. В конце ноября вице-премьер утверждал, что все работы могут закончить за два года вместо трёх. На тот период в городе работали 28 тысяч строителей, то есть почти треть от упомянутых Минстроем 60 тысяч специалистов, привлечённых в присоединённые к РФ территории.

В августе Минстрой объявил о мастер-плане Мариуполя, который был разработан подведомственным министерству Федеральным автономным учреждением ФАУ) «Единый институт пространственного планирования» (бывшим Институтом Градплана Москвы).

Уже сейчас в Мариуполе запущен проект восстановления и строительства объектов жизнеобеспечения граждан. Всего, по предварительным данным, в 2022–2025 годах на территории города планируется построить и восстановить порядка 1,03 млн квадратных метров социальной инфраструктуры. По разработанному мастер-плану мы рассчитываем, что сможем полностью восстановить Мариуполь в течение трёх лет, — комментировал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

NEWS.ru удалось ознакомиться с этим документом. Из него следует, что в 2022 году население Мариуполя составляет 212 тысяч человек (до 24 февраля в городе жило около 450 тысяч). К 2025 году, как следует из мастер-плана, в городе должно жить уже 350 тысяч человек, а к 2035 году — 500 тысяч.

Первоочередными задачами мастер-плана указаны восстановление частного и многоквартирного жилья, строительство быстровозводимых домов; создание рабочих мест в «востребованных областях экономики», восстановление предприятий жизнеобеспечения, а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; сохранение и восстановление природных территорий, внедрение экологичного производства и благоустройство территорий.

По итогам 2022 года, как следует из мастер-плана, в Мариуполе будут возведены и отремонтированы 2,24 млн квадратных метров жилья, до 2025-го — ещё 2,76 млн, до 2030-го — плюс 2,5 млн, до 2035-го — плюс 1,25 млн. Максимальная высота застройки не должна быть более 15 этажей, а в центре города — 10. Помимо этого, к 2035 году в Мариуполе, согласно этому документу, должны отремонтировать и возвести 105 детсадов, 92 школы и 19 поликлиник.

Что касается рабочих мест, то разработчики мастер-плана обещают оставить в городе в качестве приоритетной отрасли занятости (23% рабочих мест) обрабатывающие производства (металлургия, машиностроение, пищевая и химическая промышленность). Далее идут здравоохранение, социальные услуги и «деятельность по уходу с обеспечением проживания» (18%), а также госуправление и оборона (17%).

Отдельно в презентации мастер-плана говорится про разрушенные во время боёв за город металлургические предприятия «Азовсталь» и комбинат имени Ильича. На территории первого должен появиться технопарк с заводами металлоконструкций, ЖБИ, переработки шлаков и отсева щебня, штампованных металлоизделий и литых металлоизделий. В историческом центре Мариуполя мастер-планом предлагается восстановление Покровского храма, Дома культуры «Азовсталь», чулочной и швейной фабрики «Фея», Театрального сквера, Школы искусств и трагически известного Драмтеатра, который был подорван 16 марта.

Концепция мастер-плана содержит конкретные предложения по развитию жилищного строительства, социальных объектов и общественных пространств, видов экономической деятельности, а также созданию современной транспортной инфраструктуры Мариуполя. В их числе — реконструкция аэропорта, модернизация железнодорожного вокзала, строительство новой автостанции для обслуживания пригородных направлений с РФ и транспортно-пересадочного узла, включающего автомобильный, железнодорожный вокзалы и новый морской пассажирский порт, — заявила директор ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» Дина Саттарова.

Впрочем, как заявлял в беседе с изданием The Village знакомый с деталями мастер-плана эксперт в области городского планирования, документ не имеет социальной составляющей и «жизнеспособен только в очень краткосрочной перспективе».

Парадоксально, что восстановление начинается с исторического центра и «Азовстали». Советские микрорайоны, наиболее плотные и сильно пострадавшие, где крова лишились десятки тысяч, запланированы к восстановлению на после 2030 и 2035 годов. Где до этого будут жить люди, лишившиеся крова? Будет ли для них сформирован маневренный фонд? Документ не отвечает на эти вопросы, — подчеркнул анонимный источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто сидит на ресурсах и контрактах

Полного списка из более чем 400 строительных и иных компаний, занимающихся восстановлением Мариуполя и других населённых пунктов присоединённых территорий, о которых NEWS.ru сообщили в Минстрое, в публичном доступе нет.

Генподрядчиком ремонтно-восстановительных работ на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей является созданное в мае 2022 года ООО «РКС-НР» — дочернее предприятие ФАУ «РосКапСтрой». Последнее было создано в структуре Минстроя РФ в 2016 году по поручению президента РФ «для осуществления функций единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счёт средств федерального бюджета».

Директором ООО «РКС-НР» является Ильдар Шарипов, а единственным учредителем — «РосКапСтрой». Располагается предприятие в Ростове-на-Дону, а также имеет свои филиалы в Донецке и Луганске. При этом на официальном сайте ФАУ «РосКапСтрой» указано, что компания располагается в Мариуполе, но имеет московский телефон.

На сайте «РосКапСтроя» можно узнать, что ООО «РКС-НР» выполняет «одну из ключевых ролей в реализации масштабного социально-инфраструктурного проекта» в украинских регионах, включённых в границы РФ, а также привлекает подрядчиков и координирует работы по восстановлению, демонтажу и строительству жилых и социальных объектов. По состоянию на декабрь 2022 года на строительных площадках социально значимых объектов там трудятся более 40 тысяч человек.

Организация привлекает десятки подрядчиков и курирует восстановление сотен социально значимых объектов ЛДНР. Главная цель проводимых работ — перезапуск инфраструктуры на территориях, пострадавших в результате ведения боевых действий, — сказано про ООО «РКС-НР» на сайте «РосКапСтроя».

В ООО «РКС-НР» не ответили на запрос NEWS.ru о том, кто является наиболее крупными подрядчиками предприятия. На сайте госзакупок информация об этом не раскрывается.

Сбором средств на восстановление Мариуполя в Петербурге занимается зарегистрированный ещё в 1999 году межрегиональный благотворительный фонд «Победа». С июня его возглавляет Андрей Полевой. Как писало издание «Накануне.ру», ранее он занимал пост заместителя управляющего по строительству петербургского Фонда капитального строительства и реконструкции (ФКСР), подведомственного городскому комитету по строительству.

В качестве возможной причины назначения издание указывало на то, что «Полевой является выходцем из крупного петербургского застройщика ГК „Росстройинвест“, принадлежащего семье Креславских-Туркиных», а основатель «Росстройинвеста» Игорь Креславский с января 2020 года возглавляет комитет по строительству Санкт-Петербурга. Кроме этого, по данным «Накануне», Андрей Полевой также являлся соучредителем компании «Росстройгеология», входившей в «Росстройинвест».

После того как Креславский возглавил комстрой, компании, связанные с его семьей, начали получать крупные госконтракты. Всего за год было заключено договоров на 8 млрд рублей. Что интересно, заказчиком выступал ФКСР, где высокий пост занял Полевой. Причём закупки производились у единственного поставщика, то есть торги не проводились, фонд целенаправленно заключал контракты с компаниями, связанными с семьей Креславского, — утверждается в публикации.

Фото: komstroy.spb Игорь Креславский

Кому достаются подряды

О том, какие строительные и иные российские компании получают подряды на востоке Украины, можно судить по вакансиям, размещённым на специализированных онлайн-сервисах, где набирают рабочих на вахтовые смены в Мариуполь и другие населённые пункты.

В числе таких компаний оказалось ООО «Р-Строй», созданное в мае 2022 года в Москве. В равных долях предприятием владеют Константин Нуриев и Николай Милькис. Последний — экс-глава департамента экономического развития ХМАО, а до того он успел поработать в связанных с ВЭБ.РФ и столичными властями корпорациях развития Калужской и Московской области, писала «Фонтанка». Издание предполагало, что эта компания «оторвала жирный кусок пирога», поскольку набирает на работу в Мариуполе целиком строительные бригады под ключ — отделочников, каменщиков, электромонтажников, подсобных рабочих, сварщиков и руководителей СМУ.

ООО «ГК Апрель» искало водителей самосвала. Компания зарегистрирована в феврале 2019 года в Петербурге и специализируется на строительных и проектных работах. Принадлежит Павлу Ростову, который выступает и гендиректором предприятия.

ООО «Северная Пальмира» искало поваров и заведующих производством в Мариуполе. По данным «Фонтанки», предприятие «кормит завтраками и обедами школьников Петербурга и Ленобласти», а в петербургских СМИ его упоминали в связи «с крупным петербургским предпринимателем, меценатом и патриотом», но доказать её не удалось.

ООО «СпецСнабТранс» — московская компания, которая искала руководителя проекта по восстановлению социальной структуры. Предприятие много работало на столичных объектах благоустройства. Заказчиками работ выступали Московский метрополитен, департаменты капремонта и ЖКХ.

ООО «ЕвроТрансСтрой» — московское предприятие, которое искало водителей бетономешалки на стройки мостов в Мариуполе. Компания участвует в дорожных проектах по всей стране, имеет подразделение в Крыму, но больше всего работала в Ленобласти. Основной владелец компании — Сергей Ракчеев.

ООО «Ленмонтаж» займётся восстановлением отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, а также будет монтировать котельные и сантехнику в Мариуполе. Предприятие зарегистрировано во Всеволожске и существует 30 лет, работая в том числе на объектах Росатома, Минстроя и Управления делами президента. Компанией владеют Андрей и Дмитрий Голубовы, а также Павел Золотухин. Гендиректором числится Андрей Голубов. В конце 2021 года в компании трудились 812 человек.

ООО «Строительная Компания Гарант» набирает разнорабочих-вахтовиков на стройки Донбасса. Другая вакансия разнорабочего предусматривает выезд в Донецк. Компания зарегистрирована 28 июля 2017 года в Москве. Директором и единственным учредителем предприятия является Арсен Албертян. Основной вид деятельности компании — благоустройство ландшафта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ООО «СтарТЕН» — московское предприятие, которое ищет ведущего специалиста отдела снабжения, инженеров-механиков и машинистов на башенные краны, инженеров производственно-технического отдела и прорабов по электромонтажным работам, водителей автобуса для развоза строительных бригад на объекты, кровельщиков, электриков и слесарей-сантехников. Эта компания, как сказано в её анкетах на сайте hh.ru, занимается лифтовым оборудованием (и известна этим в СМИ, в том числе критикой со стороны ОНФ, как произошло недавно в Волгограде), капитальным ремонтом, восстановительными работами и реконструкцией жилых многоквартирных домов. Предприятие зарегистрировано в 2009 году, базируется в подмосковной Балашихе. Руководит компанией Сергей Гришков, а единственным учредителем значится Владимир Шамшин.

В Мариуполе и Бердянске работает московское ООО «Реставрация», рекрутируя туда в том числе трудившихся ранее на московских стройках мигрантов из Таджикистана. На сайте hh.ru предприятие разместило более десятка вахтовых вакансий в Мариуполе: кладовщик, мастер-сантехник, помощник главного инженера и повар, машинист автокрана, начальник участка, шеф-повар полевой кухни и инженер, руководитель цеха производства железобетонных изделий, геодезист и руководитель проектов, машинист экскаватора, снабженец-логист.

Работает в Мариуполе и группа ООО «Гранель» — одноимённую девелоперскую группу компаний, активно строящую жильё в столичном регионе, связывают с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым. Предприятие ищет инженера-сметчика, который будет трудиться в Москве, но вести объекты в Мариуполе, замруководителя строительного объекта и инженера в Мариуполе.

ООО «Раминжиниринг» ищет в Мариуполь вахтовиков-кровельщиков и специалистов по восстановлению многоквартирных домов. Предприятие зарегистрировано в 2019 году в Москве. На сайте компании говорится, что помимо столицы она функционирует в Забайкальском крае и Южном федеральном округе. В частности, фирма участвовала в работах на объектах РЖД и московского метро.

Московское ООО «СК под ключ» ищет для Мариуполя водителей манипулятора и самосвала. А столичное ООО «Оникс-бетон» набирает бригаду из 20 разнорабочих для земляных работ по прокладке траншей в Мариуполе «ориентировочно на 1,5 месяца».

Расположенное в Саратовской области ООО «Бизнес-партнёр» разворачивает в Мариуполе изготовление оконного оборудования и выставило вакансию вахтового начальника производства.

На работу экскаваторщиком вахтовым методом в Мариуполь зовут работать и ООО «Дилемар» — созданную в сентябре 2020 года московскую компанию с официальной численностью штатного персонала два человека.

Вакансию инженера производственно-технического отдела в Мариуполе разместило ООО «СНМУ 54». На сайте hh.ru компания указала местом своей дислокации улицу Косыгина в престижном Гагаринском районе Москвы. Однако, судя по выписке из Единого государственного реестра юрлиц, компания с таким названием базируется в Новосибирске, она специализируется на строительстве.