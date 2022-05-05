СК нашёл человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе РИА Новости: следователи СКР нашли человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Следователи СКР обнаружили останки мирного жителя Мариуполя в полуподвальном помещении драматического театра. Предположительно, мужчина находился за сценой во время взрыва, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что власти ДНР и ряд других структур и ведомств прежде заявляли об уничтожении театра в результате действий украинских националистов. При взрыве внутри здания могли укрываться десятки мирных горожан.

Следователи обнаружили останки, когда осматривали место преступления. Сообщается, что после пожара уцелели несколько костей, похожих на рёбра, и фрагмент мягких тканей. Найденные останки отправили на экспертизу.

Ранее стало известно, что боевики украинского националистического батальона «Азов» подорвали здание театра в Мариуполе. Об этом 16 марта заявили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве также опровергли сообщения о совершении авиаудара по зданию театра, которое ранее появилось в украинских СМИ. Отмечалось, что украинский батальон мог удерживать в здании заложников.