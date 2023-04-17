США назвали дату контрнаступления ВСУ: новости об СВО на вечер 17 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. Так написал американский журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона. По данным издания, Соединенные Штаты направляют поддержку Киеву в преддверии наступления. Подробности возможных маневров ВСУ не приводятся.

Из полученных данных также следует, что в США считают грядущую потерю Артемовска психологическим ударом для Украины, который все-таки не станет «жизненно важным» для картины боевых действий в целом.

Тем временем бои за город, который украинцы называют Бахмутом, продолжаются. В Минобороны 17 апреля сообщили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» за сутки взяли под контроль два квартала на северо-западе и в центральной части Артемовска. Члены ЧВК действуют при поддержке ВДВ и сил Южной группировки войск ВС РФ.

Один из бойцов «Вагнера» рассказал, что при отступлении из Артемовска Вооруженные силы Украины взрывают жилые дома и административные здания. По его словам, таким образом ВСУ пытаются обезопасить себя, лишив ВС России огневых точек. Боец уточнил, что российские военные в таких условиях вступают в контактный бой.

В Минобороны также рассказали, что за прошедшие сутки на Донецком направлении было ликвидировано до 270 украинских военнослужащих и наемников. Кроме того, российские войска уничтожили танк, БМП, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, за указанное время потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 60 человек.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

На Херсонском направлении российские войска ликвидировали до 55 украинских бойцов. Кроме того, за сутки ВС РФ уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Васильевка, Крапивницкое ДНР и Голая Пристань Херсонской области. Также было перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец рассказал, что видео с расстрелом российских солдат украинскими военными были постановочными. Информацию отрицает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, у российской стороны нет сомнений, что это были реальные факты зверств ВСУ.

В то же время в Минобороны опубликовали видео того, как семь британских наемников были ликвидированы в зоне проведения СВО. Для ликвидации противника штурмовой отряд Центрального военного округа использовал гранаты и стрелковое оружие.

Также 17 апреля Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уведомил, что в ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4490 мирных жителей. Приведенные данные гласят, что за этот срок было зафиксировано 109 случаев подрыва гражданских лиц, включая 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое пострадавших скончались.

В понедельник ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате атаки на ферме загорелось сенохранилище. По предварительной информации, пострадавших нет.

Военный обозреватель Виктор Баранец в разговоре с журналистами заметил, что Запад передал ВСУ устаревшие танки Leopard, которые стояли в запасе и не проверялись уже несколько лет, из-за чего техника быстро может выйти из строя. Он пояснил, что оружие, которое поставляется Украине, либо не самое новое, либо уже несколько раз до этого отремонтированное. По мнению эксперта, Запад избавляется от ненужной техники.

Фото: Constanze Emde/dpa/Global Look Press Немецкий боевой танк Leopard 1

СБУ задержала бывшего главу железнодорожного вокзала Херсона по подозрению в сотрудничестве с Россией. В спецслужбе считают, что экс-начальник вокзала помогал России перебрасывать военные эшелоны на Украину. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Кроме того, мэр приморского города Большой Камень Рустям Абушаев, объявленный в федеральный розыск, опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором заявил о нахождении в зоне военной операции. Он сообщил, что намерен защищать «свою страну и своих людей», а также пообещал по возможности «передавать весточки». По мнению заочно арестованного чиновника, если бы бойцы не отстаивали интересы России, «враг бы уже давно был и под Смоленском, и под Москвой».