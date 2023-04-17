СБУ заподозрила экс-главу вокзала Херсона в помощи российским военным СБУ задержала экс-главу железнодорожного вокзала Херсона по подозрению в помощи России

Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала бывшего главу железнодорожного вокзала Херсона по подозрению в сотрудничестве с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение в Telegram-канале украинской спецслужбы. По заявлению СБУ, экс-начальник вокзала помогал России перебрасывать военные эшелоны на Украину. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

СБУ задержала бывшего «начальника вокзала Херсона». <...> На основании собранных доказательств следователи службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в «пособничестве государству-агрессору», — говорится в заявлении ведомства.

СБУ не уточнила имя задержанного. Ранее он был главой вокзала станции, входившей с состав «Херсонской железной дороги». По данным спецслужбы, обвиняемый способствовал «беспрепятственной транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов» с российской территории.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

22 февраля СБУ сообщила о задержании журналиста Дмитрия Скворцова, который полгода прятался в одном из монастырей Украинской православной церкви. Ведомство назвало задержанного основателем сообщества, которое занималось «подготовкой заказных публикаций» для российских СМИ.