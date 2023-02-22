СБУ задержала журналиста, полгода скрывавшегося в монастыре

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали журналиста Дмитрия Скворцова, который, как указывает ведомство в Telegram-канале, полгода прятался в одном из монастырей УПЦ. Задержанного называют основателем «русского клуба», который «занимался подготовкой заказных публикаций для информагенств» России. В августе его заочно обвинили в госизмене.

В своих колонках называл «закономерным» захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации ЛДНР, — сообщает СБУ.

Скворцову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведомство также утверждает, что Скворцов получал деньги за свою деятельность.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по двум статьям. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса Украины о преднамеренных действиях, совершенных с целью изменения границ территории страны, а также по статье об «оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии Российской федерации против Украины».

В ноябре прошлого года сотрудники СБУ задержали шестерых членов группировки, которая вывозила уклонистов от военной службы в армии в Россию и страны Евросоюза. Маршруты перевозчиков пролегали через Сумскую и Запорожскую области, а также через Крым. Из Запорожья уклонистов переправляли по Крымскому мосту на полуостров. Цена вопроса составляла от $2,5 до $8 тысяч с клиента.